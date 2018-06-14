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Представитель Telegram заверил суд, что ключей для дешифровки мессенджера у компании нет

Общество
14 июня, 10:00 дата обновления: 14 июня, 10:54 UTC+3

Рамиль Ахметгалиев считает, что требовать блокировки мессенджера может только прокуратура, но не Роскомнадзор

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев в четверг заверил Мосгорсуд, что ключей для дешифрования сообщений мессенджера у компании нет, так как они находятся на устройствах пользователей, передает корреспондент ТАСС.

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"Ключей для дешифрования у компании нет, они генерируются на устройствах пользователей. Ключи для дешифрования имеются на устройстве пользователей", - сказал Ахметгалиев в ходе заседания суда, который рассматривает жалобу представителей мессенджера на его блокировку в России.

Ахметгалиев заявил, что Роскомнадзор не может требовать блокировки мессенджера, такое право есть только у прокуратуры.

"Заявление о блокировке Telegram было подано Роскомнадзором в интересах неопределенного круга лиц, но такое право, как оговорено законом, есть только у прокуратуры", - сказал Ахметгалиев.

В свою очередь представитель Роскомнадзора сообщила суду, что является уполномоченным органом в соответствии с постановлениями правительства России и указами президента. "Роскомнадзор является уполномоченным органом, и ограничение осуществляется исключительно по судебному решению, то есть здесь нет никакого произвола", - заявила представитель ведомства.

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Ахметгалиев отметил, что Telegram не доверяет ФСБ России, так как ранее она направляла запросы на дешифровку переписки несуществующих пользователей. 

"Получив запрос от ФСБ (запрос на получение ключей дешифрования переписки, поданный ФСБ после теракта в метро Санкт-Петербурга - прим. ТАСС), у компании возникли подозрения, так как запрос касался конкретных пользователей, но выяснилось, что эти люди не являлись пользователями Telegram. Вопрос о сотрудничестве с ФСБ пока стоит открытым, у компании сомнения пока не рассеяны", - сказал Ахметгалиев.

В свою очередь представитель ФСБ рассказала суду, что служба не получала ответа от Telegram, в том числе с указанием на возникшие сложности. "Запрос был просто проигнорирован, ФСБ не получило никакого ответа, расценив это как отказ исполнять запрос", - сказала представитель службы.

 

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