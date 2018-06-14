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Опрос: россияне считают гостеприимство и трудолюбие главными качествами русских людей

Общество
14 июня, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Респонденты также назвали качествами русских душевность, щедрость и общительность

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Главными качествами русских являются гостеприимство, трудолюбие и душевность, худшими - пьянство и лень. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Народный рейтинг" показал, что главным качеством русских является гостеприимство (его назвали 45% опрошенных россиян). На втором месте, по данным всероссийского опроса, - трудолюбие (41%). Третью строчку занимает душевность (33%)", - говорится в исследовании.

В пятерку лучших качеств русских четверть респондентов (26%) также включили щедрость: люди в возрасте 45-59 лет (30%) называют это качество чаще, чем молодежь (18-24 года) - 18%. Общительность заняла пятую строчку рейтинга - это качество упомянули (25%) россиян. Также к положительным качествам русских людей относят силу (23%), о слабости вспомнили 2%.

"Если говорить о негативных качествах, то здесь лидирует пьянство - 16% россиян отмечают это качество. Причем молодые люди (18-24 года) характеризуют русских как пьющих чаще (25%) остальных возрастных групп. На втором месте в "антирейтинге" находится лень (13%)", - указано в исследовании. Еще 6% опрошенных отметили отсутствие у русских дисциплины, чуть реже (5%) упоминали грубость и хитрость.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23-24 мая 2018 года, объем выборки - 2 тыс. человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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