Попавшие под тонны воды с Ил-76 в Ногинске сотрудники ДПС наблюдали за учениями авиации

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России во время учений в Ногинске сбросил тонны воды на сотрудников ГИБДД, которые наблюдали за пролетом авиации.

Видеозапись о курьезном случае изначально была опубликована в паблике "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте". Происходящее снял один из сотрудников ДПС, который в момент сброса воды находился в автомобиле, его коллега, стоявший рядом с машиной, полностью промок.

Как пояснили ТАСС в МЧС, в ходе учений в рамках международного салона "Комплексная безопасность", который проходил на прошлой неделе, согласно замыслу тренировки, авиация привлекалась к тушению условного лесного природного пожара, угрожающего населенным пунктам и объектам экономики. "Самолет Ил-76 осуществил сброс воды на условный очаг пожара по заданной траектории полета. Сотрудники ГИБДД, принимавшие участие в учениях, наблюдали за пролетом авиации и оказались на полосе тушения условного пожара", - рассказали в МЧС.