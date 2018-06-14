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Попавшие под тонны воды с Ил-76 в Ногинске сотрудники ДПС наблюдали за учениями авиации

Общество
14 июня, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По предварительным данным, один из сотрудников находился в машине, а другой - на открытой местности, в результате чего он полностью промок

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России во время учений в Ногинске сбросил тонны воды на сотрудников ГИБДД, которые наблюдали за пролетом авиации.

Видеозапись о курьезном случае изначально была опубликована в паблике "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте". Происходящее снял один из сотрудников ДПС, который в момент сброса воды находился в автомобиле, его коллега, стоявший рядом с машиной, полностью промок.

Как пояснили ТАСС в МЧС, в ходе учений в рамках международного салона "Комплексная безопасность", который проходил на прошлой неделе, согласно замыслу тренировки, авиация привлекалась к тушению условного лесного природного пожара, угрожающего населенным пунктам и объектам экономики. "Самолет Ил-76 осуществил сброс воды на условный очаг пожара по заданной траектории полета. Сотрудники ГИБДД, принимавшие участие в учениях, наблюдали за пролетом авиации и оказались на полосе тушения условного пожара", - рассказали в МЧС.

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