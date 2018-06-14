Путин поручил Управлению по обеспечению деятельности Госсовета анализ социальных процессов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил новые дополнительные функции двум своим управлениям - по обеспечению деятельности Государственного совета и по общественным проектам.

"Реорганизовать Управление президента РФ по общественным проектам, возложив на него в том числе информационно-аналитическое и организационное обеспечение реализации президентом РФ его конституционных полномочий по определению основных направлений государственной молодежной политики и государственной политики в области патриотического воспитания, а также анализ и прогнозирование развития сетевых проектов в целях подготовки докладов и предложений по реализации таких проектов для представления президенту РФ и руководителю Администрации президента РФ", - говорится в указе главы государства.

По документу, на Управление президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ возложены в том числе "организация и обеспечение взаимодействия президента РФ с экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов".