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Участок метро от "Киевской" до "Кунцевской" в Москве закроют для пассажиров 16 и 17 июня

Общество
14 июня, 13:07 UTC+3

Мера связана с ремонтными работами

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Станция метро "Кутузовская"

Станция метро "Кутузовская"

© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Движение поездов на участке Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской" приостановят 16-17 июня в связи с ремонтными работами, сообщила в четверг пресс-служба Московского метрополитена.

"В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обычном режиме метрополитен возобновит работу в грядущий понедельник, в 05:30 мск.

Филевская линия - одна из старейших в метро столицы. Станции ее наземного участка были открыты порядка 60 лет назад.

Ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и прочих работ в рамках реконструкции наземного участка. Как отмечается в сообщении, провести работы без временной приостановки движения поездов невозможно.

Двухдневное закрытие участка проводится уже во второй раз, в первый раз движение останавливали 26 и 27 мая.

Компенсационные маршруты

На время закрытия наземного участка Филевской линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская", они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00 мск. Интервал их движения не превысит 2 минут. 

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