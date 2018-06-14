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Активисты ОНФ выявили под Тулой незаконную свалку мусора

Общество
14 июня, 14:16 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 14, июня. /ТАСС

Представители регионального министерства экологии, администрации района обязали собственников земельного участка в течение месяца вывезти мусор

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ТУЛА, 14 июня. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили в Ясногорском районе, прилегающем к Туле, незаконную свалку мусора. Общая площадь полигона, где складировали и сжигали отходы, превысила 1 тыс. кв. м, рассказал в четверг ТАСС руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Судницын.

"Мы выехали в деревню Периково Ясногорского района по обращению жителей и обнаружили там незаконное складирование мусора - древесных отходов, полиэтилена, резины. Вместе с нами были представители Министерства экологии и природных ресурсов Тульской области, они составили протокол об административном правонарушении, в течение месяца материалы будут переданы в суд. Площадь свалки - около 1,2 тыс. кв. м, в высоту горы мусора достигают четырех метров", - сказал Судницын.

По словам главы администрации Ясногорского района Владимира Мухина, впервые информация о приезжающих в деревню грузовиках с мусором поступила от жителей в конце мая. "Машины с московскими номерами привозили мусор на территорию частной компании, которая является подразделением московской фирмы "Мехуборка". Отходы сжигали преимущественно по ночам, мотивировали это тем, что необходимо проводить обжиг мусорных контейнеров, которые они производят", - отметил он.

Представители регионального министерства экологии, администрации района обязали собственников земельного участка в течение месяца вывезти мусор и ликвидировать последствия его складирования. "Затем наши активисты совместно с надзорными органами еще раз проведут контрольный рейд, проверят исполнение предписания", - добавил Судницын.

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