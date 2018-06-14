AFP: драгоценности Марии Антуанетты выставили на аукцион в Швейцарии

ТАСС, 14 июня. Украшения и драгоценности, владелицей которых когда-то была королева Франции Мария Антуанетта (1755-1793), выставлены на аукцион Sotheby's в Женеве. Как сообщает агентство France-Presse, всего на торгах, которые состоятся 12 ноября, выставлено более 100 лотов.

"Это одна из самых важных коллекций королевских ювелирных украшений, которая когда-либо появлялась на рынке", - рассказала специалист Даниэлла Маскетти. Она добавила, что собрание ювелирных изделий позволит взглянуть на жизнь королевской семьи в те времена.

Ожидается, что бриллиантовая подвеска супруги короля Людовика XVI, украшенная жемчугом, уйдет с молотка примерно за $2 млн. Ожерелье, состоящее из более чем 300 натуральных жемчужин, предварительно оценено от $200 тыс. до $300 тыс., а серьги из жемчуга - от $30 тыс. до $50 тыс. В Sotheby's отметили, что "известную своей экстравагантностью Марию Антуанетту" очень часто изображали в украшениях из жемчуга.

Наряду с ювелирными изделиями французской королевы на продажу выставлены драгоценности других королевских домов, правивших в Европе. Например, алмазная диадема, которую австрийский император Франц-Иосиф I преподнес своей племяннице Марии Анне Австрийской (1882-1940) как подарок на свадьбу с герцогом Элией Бурбон-Пармским в 1902 году, предварительно оценивается от $80 тыс. до $120 тыс.

В марте 1791 года король Франции Людовик XVI с семьей попытался бежать из охваченного революцией Парижа в Варенн, однако попытка провалилась. Драгоценности были отправлены контрабандой в Брюссель, где они хранились у друга королевской семьи. Впоследствии украшения оказались во владении Марии Терезы Французской - выжившей дочери французской королевы.

Мария Антуанетта была королевой Франции с 1774 по 1792 годы. В ходе Великой французской революции (1789-1799) она стала участницей контрреволюционных заговоров и инициатором иностранной интервенции. После свержения монархии в 1792 году ее арестовали, а 16 октября 1793 года казнили на гильотине.