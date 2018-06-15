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Президент Бразилии записал обращение к согражданам с призывом болеть за сборную на ЧМ

Общество
15 июня, 3:35 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 15, июня. /ТАСС

По словам Темера, противоречия между бразильцами исчезнут во время футбольных матчей

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Президент Бразилии Мишел Темер

Президент Бразилии Мишел Темер

© AP Photo/Eraldo Peres

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер записал видеообращение, в котором призвал сограждан поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу. Соответствующий ролик глава государства опубликовал в четверг в Twitter.

"Чемпионат мира начался в России. В ближайшее воскресенье Бразилия выйдет на поле. Более 200 млн наших сердец будут биться учащенно. Давайте все болеть за нашу сборную", - сказал Темер.

По его словам, противоречия между бразильцами исчезнут во время футбольных матчей. "Наступило время поверить в силу желто-зеленых футболок, в талант наших игроков, в традиции единственной в мире сборной, которая пять раз одерживала победу. Бразилия - всегда фаворит", - добавил глава государства.

Между тем, согласно недавнему опросу социологического центра Datafolha, 53% бразильцев заявили о полном отсутствии интереса к чемпионату мира по футболу. Речь идет о самой высокой доле жителей крупнейшей южноамериканской страны, сообщивших своем безразличии к турниру, за все время ведения соответствующей статистики, то есть с 1994 года. Среди тех, для кого выступление национальной сборной в России не представляет интереса, большинство составляют женщины (61%), люди в возрасте 35-44 года (57%) и обладатели ежемесячного дохода в размере до двух минимальных окладов на семью, то есть примерно до $515 (54%).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира сыграет против команд Сербии, Швейцарии и Коста-Рики.

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