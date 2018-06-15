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В Нью-Йорке почти за $10 млн продано издание альбома "Птицы Америки"

Общество
15 июня, 6:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июня. /ТАСС

Этот научный труд по орнитологии был издан по частям в период с 1827 года по 1838 год

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© AP Photo/Matt Dunham

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Редкое издание альбома под названием "Птицы Америки" продано в четверг за $9,65 млн в Нью-Йорке на торгах, организованных аукционным домом Sotheby's. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Имя покупателя не раскрывается. Оценочная стоимость альбома с красочными иллюстрациями более тысячи птиц в натуральную величину, выполненными художником-анималистом Джоном Джеймсом Одюбоном, составляла $8-12 млн. Этот научный труд по орнитологии был издан по частям в период с 1827 года по 1838 год.

Согласно информации, приведенной на сайте Sotheby's, к 1973 году сохранилось лишь 120 полных изданий "Птиц Америки". 107 из них хранились в различных учреждениях, в частности, в университетах, библиотеках, музеях или научных обществах. Оставшиеся 13 входили в частные коллекции. Проданный в четверг экземпляр "Птиц Америки" является одним из них.

По данным экспертов аукционного дома, альбом был приобретен вскоре после 1838 года британским аристократом и позже сменил ряд владельцев. Последним из них был американский предприниматель и исследователь Карл Кноблох, он скончался в 2016 году. После этого книга была передана в фонд его семьи.

В Sotheby's полагают, что среди 13 экземпляров, оказавшихся в частных коллекциях, проданное в четверг издание было одним из тех, которое сохранилось лучше всего. Альбом "Птицы Америки" входит в число самых дорогих и редких книг, которые выставляют на аукционы в США.

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