Суд рассмотрит иск к Роскомнадзору из-за последствий блокировки Telegram 6 июля

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление компании "Инвестори" к Роскомнадзору на 5 млн рублей в связи с последствиями блокировки мессенджера Telegram и назначил предварительное судебное заседание на 6 июля 2018 года. Это следует из определения суда.

В начале мая суд оставил этот иск без движения, поскольку тогда заявитель не предоставил недостающие документы.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Инвестори" к Роскомнадзору и Минфину в конце апреля. В тексте искового заявления говорилось, что из-за действий по блокировке Telegram компании "был нанесен крупный ущерб с связи с невозможностью пользователей зарегистрироваться на платформе <...> и получить доступ к объектам инвестирования". По словам владельца компании Александра Вихарева, ограничения также нарушили пропускную способность самой компании, из-за чего она понесла потери в размере 5 млн рублей.

Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адресов после того, как Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России.