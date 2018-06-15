Врио главы Колымы не ожидал появления интернет-мемов после его слов о мухоморах

ТАСС, 15 июня. Врио губернатора Магаданской области, экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов с юмором отнесся к появлению мемов в интернете после его слов об отваре мухоморов, сказанных на заседании регионального правительства, Об этом он рассказал корреспонденту ТАСС в пятницу во время своей встрече с жителями Нижнего Тагила.

В начале июня новый глава региона раскритиковал работу правительства Колымы, отметив, что у чиновников "чувство страха, как у викингов" и они "пьют отвар из мухоморов", а "колокола нашего собора молчат".

"Когда я проводил совещание, об этом как бы не думал. Все знают, что во время совещания могу и пошутить, и кулаком постучать. Все зависит от ситуации и подходов в работе с людьми. Я знаю, что все разошлось, специально к этому не стремился, отношусь нормально, с юмором", - сказал Носов. Он добавил, что его поездка в Нижний Тагил "носит технический характер".

"Решить бытовые дела и, конечно, проститься с жителями города Нижнего Тагила и журналистами, с которыми работал долгое время. Хочу отметить, что в Магаданской области журналистское сообщество также активное, как и на Урале", - сказал Носов.

28 мая экс-мэр города Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области. Исполняющим обязанности главы Нижнего Тагила стал первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев.