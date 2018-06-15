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Сибирские ученые помогли археологам Эрмитажа датировать находки с Северного Кавказа

Общество
15 июня, 12:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 15, июня. /ТАСС

Возраст артефактов - 3,3-3,6 тыс. лет до нашей эры

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Здание государственного Эрмитажа

Здание государственного Эрмитажа

© Петр Ковалев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Новосибирские физики определили возраст археологических находок Закубанской экспедиции Государственного Эрмитажа из Республики Адыгея с помощью единственного в России ускорительного масс-спектрометра. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН.

"Ученые ИЯФ СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) определили возраст археологических находок, обнаруженных Закубанской экспедицией Государственного Эрмитажа в скальном навесе на ручье Мешоко (находится в Адыгее - прим. ТАСС) - плодов дикой груши и зубов свиньи. Результаты подтвердили предположение археологов о принадлежности третьего слоя стоянки в навесе Мешоко к майкопской культуре - эпоха ранней бронзы, середина 4 тыс. до н. э.", - говорится в сообщении.

Возраст артефактов - 3,3-3,6 тыс. лет до нашей эры. "Оба образца показали довольно близкие, непротиворечивые значения. Календарный возраст плода груши-дички попадает в диапазон 3632-3364 лет до н. э. Полученные результаты подтвердили принадлежность слоя к майкопской культуре, и, что самое важное, - подтвердили большую древность органических остатков, обнаруженных в этом слое", - цитирует пресс-служба руководителя экспедиции, научного сотрудника отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Сергея Осташинского.

Датирование проводилось с помощью единственного в России ускорительного масс-спектрометра, который находится в Новосибирске - для этого метода требуется небольшое количество образца, около одного грамма. Сначала образцы очищают от примесей, затем из древесины выделяют целлюлозу, а из костей - коллаген, после их сжигают и с помощью ряда реакций получают так называемый графитоподобный углерод. Его помещают в масс-спектрометр, получают изотопы углерода и подсчитывают их - чем старше образец, тем меньше в нем радиоуглерода.

Культурный слой в навесе Мешоко нашли в 1963 году. Археологи Государственного Эрмитажа ведут на нем раскопки с 2011 года. На данный момент ученые исследовали пять слоев памятника.

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