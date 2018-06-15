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Преподаватель тамбовского вуза получил 2,5 года условно за взятки со студентов в соцсети

Общество
15 июня, 13:35 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 15, июня. /ТАСС

За деньги учитель позволял студентам пользоваться гаджетами и литературой при сдаче экзаменов

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ТАМБОВ, 15 июня. /ТАСС/. Преподаватель тамбовского вуза получил 2,5 года условно за взятки, о которых он договаривался со студентами через соцсети, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Преподаватель был осужден по статье 290 УК РФ (получение взятки), общая сумма взяток превысила 150 тыс. рублей.

"Трое доверенных студентов поддерживали связь с преподавателем путем переписки в социальной сети "ВКонтакте", где он в целях конспирации был зарегистрирован под вымышленным именем. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с лишением права в течение нескольких лет заниматься преподавательской деятельностью", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в 2016-2017 учебном году преподаватель получал деньги от студентов через одну из платежных систем, после чего относился к ним на экзаменах и зачетах более лояльно. "Студенты, передавшие через посредника деньги преподавателю, при подготовке экзаменационного ответа или сдаче зачета свободно могли пользоваться любыми устройствами с выходом в сеть интернет, учебной литературой и таким образом сдавали экзамены и зачеты без фактической проверки полученных в ходе учебного процесса знаний", - отметили в пресс-службе.

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