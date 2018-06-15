Чайка выступил за создание единого СК РФ по модели ФБР

КАЛУГА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка выступает за создание единого Следственного комитета в России при прокуратуре по модели американского ФБР. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Калуге, где проходят Всероссийская научно-практическая конференция "Ягужинские чтения".

"Я вижу единый следственный комитет. Он должен существовать. Он должен быть, на мой взгляд, при прокуратуре. У прокуратуры [должны быть] полномочия по руководству или надзору за следствием", - сказал Чайка.

"На мой взгляд, мы к этому придем, жизнь заставит это сделать рано или поздно", - подчеркнул генпрокурор. Он признал, что это "близко к модели ФБР в США при Генпрокуратуре (которая входит в систему минюста США - прим. ТАСС)" и заметил, что эта модель эффективна.

"Моя позиция не изменилась - должно быть единое следствие, за исключением, может быть, каких-то государственных преступлений - это может остаться в подследственности ФСБ", - заметил Чайка.

Модель советской прокуратуры

"Сегодня мир берет на вооружение модель прокуратуры в вопросах следствия именно с советской прокуратуры - то, от чего мы ушли, - подчеркнул Чайка. - Европейский Союз создает прокуратуру по образу и подобию советской прокуратуры, и с 2019 года это функционирует: прокурор возбуждает уголовное дело, прокурор расследует уголовное дело, поддерживает обвинение и направляет дело в суд - это то, от чего мы ушли, мотивируя, что надо разделить функции следствия и надзора".

"Совершили, на мой взгляд, большую глупость", - заметил генпрокурор.

"Потому что прокурорская модель, когда реализуется функция уголовного преследования, существует в двух видах: либо прокурор сам расследует уголовное дело, либо осуществляет руководство расследованием - то, чего у нас на сегодня нет", - отметил Чайка.

История возникновения прокуратуры

23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Первого при Правительствущем Сенате (высший орган исполнительной и законодательной власти Российской империи) была учреждена прокуратура во главе с генерал-прокурором для "уничтожения или ослабления зла, проистекающего из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором стал офицер, дипломат Павел Ягужинский.

В задачи ведомства входил контроль за деятельностью государственных органов власти и надзор за исполнением царских указов. В конце XVIII века полномочия прокуратуры были расширены, генерал-прокурору переданы контролирующие функции над органами юстиции и государственными финансами. В связи с реформой системы государственного управления в 1802 году прокуратура вошла в состав созданного Министерства юстиции, а глава министерства по должности занял пост генерал-прокурора.

В 1862-1864 годах в России была проведена масштабная судебная реформа, в результате которой под функции прокурорского надзора подпали действия органов следствия. Сотрудники ведомства стали принимать участие в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел. В таком виде прокуратура просуществовала более 50 лет. 24 ноября 1917 года все органы суда, следствия и прокурорского надзора царской России были упразднены первым нормативным актом о суде, известном как Декрет №1 Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР.