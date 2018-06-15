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Минюст предлагает запретить несовершеннолетним осужденным курить в колониях

Общество
15 июня, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Изменения вводятся в соответствии с законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минюст РФ разработал проект приказа о внесении изменений в правила внутреннего распорядка воспитательных колоний, которым устанавливается запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним, отбывающим наказание. Соответствующие документы опубликованы в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается внести соответствующие изменения в правила внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы, утвержденные приказом Минюста России от 6 октября 2006 года №311, установив запрет на хранение и пользование несовершеннолетними табачной продукцией и вовлечение их в процесс табакокурения", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа ведомства. Изменения вводятся в соответствии с федеральным законом от 23 февраля 2013 года №15 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Кроме того, в документе предлагают разрешить "отправления за счет собственных средств в электронной форме письменных предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденных, подлежащих цензуре (при наличии технической возможности в исправительном учреждении)".

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