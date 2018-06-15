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Трамп заявил, что усердно работал для получения права провести ЧМ-2026

Общество
15 июня, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В среду FIFA объявила о победе совместной заявки США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года

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ТАСС, 15 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что усердно трудился над тем, чтобы чемпионат мира по футболу 2026 года прошел в США, Мексике и Канаде, а также выразил уверенность в том, что соревнование пройдет на высшем уровне. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Спасибо всем за комплименты по поводу получения права на чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде. Я усердно работал над этим вместе с прекрасной командой талантливых людей. Мы никогда не проигрываем, и это будет прекрасный чемпионат мира", - написал он.

Ранее в среду в Москве прошел конгресс Международной федерации футбола (FIFA), по итогам которого было объявлено о победе совместной заявки США, Канады и Мексики. Впервые в истории чемпионатов мира турнир примут сразу три страны. С момента проведения первого мундиаля в 1930 году в Уругвае турнир принимала одна страна, за исключением ЧМ-2002, который прошел в Японии и Южной Корее.

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Трамп, Дональд
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