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Владелец прокси-сервиса TgVPN подал первый иск к Роскомнадзору

Общество
15 июня, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Защита сервиса считает, что действия ведомства привели к нарушению прав доверителя и экономическому ущербу

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© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Защита владельца прокси-сервиса TgVPN Владислава Здольникова подала в Арбитражный суд Москвы иск к Роскомнадзору с требованием признать незаконными действия по блокировке IP-адресов, используемых сервисом.

Об этом ТАСС сообщил адвокат, ведущий юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, чья организация представляет интересы истца в суде.

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Заявитель просит суд признать незаконной блокировку Роскомнадзором принадлежащих TgVPN (бесплатный прокси для мессенджера Telegram) доменных имен и сетевых адресов, исключить их из реестра запрещенных ресурсов и разрешить к ним доступ.

"Мы подали иск в Арбитражный суд Москвы и считаем, что IP-геноцид, который устроил Роскомнадзор в погоне за "Телеграмом", отразился на многих представителях бизнеса: до сих пор еще множество пользователей из России испытывают проблемы с доступом к самым разным сервисам", - рассказал юрист, отметив, что это первый подобный иск и "на подходе еще несколько аналогичных [исков] от других субъектов предпринимательской деятельности".

Адвокат считает, что действия ведомства по внесению целых подсетей [в список запрещенных IP-адресов] привели к нарушению прав доверителя и экономическому ущербу, а "у Роскомнадзора нет никаких самостоятельных полномочий включать новые IP в реестр".

"Сервис TgVPN делает намного больше для защиты приватности пользователей и их частных коммуникаций, чем все российские органы исполнительной власти, которые вроде как должны защищать эти права человека, - отметил Дарбинян. - Мы требуем признать действия Роскомнадзора незаконными и будем подавать имущественный иск к казне на возмещение ущерба".

Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адресов после того, как Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России.

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