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Москалькова предложила украинскому омбудсмену встретиться в Москве 18 июня

Общество
15 июня, 16:40 дата обновления: 15 июня, 16:47 UTC+3

Такая встреча должна была состояться 16 июня в Омске, но Людмила Денисова отказалась ехать туда под предлогом изменения формата встречи

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в пятницу к украинской коллеге Людмиле Денисовой с предложением встретиться в Москве 18 июня для обсуждения возникших вопросов в связи с посещением граждан двух стран, находящихся в заключении.

Она выразила сожаление в связи с тем, что Денисова не сможет вместе с ней посетить содержащегося в заключении в Омске Дмитрия Штыбликова.

"С учетом того, что вы находитесь в Москве и наших предварительных договоренностей по телефону, приглашаю вас в понедельник, 18 июня, в 13:00 или удобное для вас время, встретиться в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и обсудить дорожную карту по взаимному, паритетному и синхронному посещению граждан стран, в соответствии со списками, которыми мы с вами обменялись", - говорится в заявлении Москальковой, которое распространила ее пресс-служба.

Ранее между омбудсменами двух стран была достигнута договоренность о том, что в субботу, 16 июня, они вместе посетят Дмитрия Штыбликова, а затем проведут двустороннюю встречу для составления дорожной карты взаимных посещений граждан, осужденных на территории России и Украины. Затем предполагалось, что в понедельник, 18 июня, Москалькова отправится в Херсон, где посетит арестованного по обвинению в госизмене главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Однако в пятницу стало известно, что уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова без согласования с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8. Позже на своей странице в Facebook она опубликовала видеобращение, в котором заявила, что ее не пустили в колонию. Между тем еще в четверг вечером стороны вели переговоры о времени посещения Сенцова, и, по свидетельству пресс-службы самой Денисовой, российская сторона была готова организовать ее поездку к нему после 22 июня.

После этого Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по посещению осужденных зашли в тупик, и она не поедет в Омск.

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Темы
Кризис на Украине Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
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