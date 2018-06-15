В Госдуму внесен законопроект, предлагающий приравнять апартаменты к жилью

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Александр Сидякин в пятницу внес в Госдуму на рассмотрение законопроект, где предлагается не только восстановить нарушенные жилищные права владельцев нынешних апартаментов, но и установить механизм перевода данных нежилых помещений в статус жилых помещений. Об этом сообщается в базе данных законопроектов Госдумы.

В пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования правового статуса многофункциональных домов и жилых апартаментов" поясняется, что проект разработан с целью определения правого статуса апартаментов, которого сейчас нет. Кроме того, спрос на апартаменты в Москве и крупных городах России неуклонно растет, но порождает при покупке "значительное количество проблем для граждан: невозможность регистрации по месту жительства в таких нежилых помещениях и необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры".

"Для определения юридического статуса уже построенных апартаментов и зданий с апартаментами законопроект предлагает установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания граждан и расположенных в ранее построенных зданиях нежилого назначения, в жилые помещения на переходный период", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Помимо этого, в законопроекте предлагается сформировать правовые условия для восстановления нарушенных жилищных прав граждан, проживающих в апартаментах, а также установить правовое регулирование для будущего строительства апартаментов и зданий с апартаментами. Также предлагается усилить городской контроль за таким объектами при последующей постройке и ликвидировать разрыв между фактическим и юридическим статусом апартаментов.

Проблемы апартаментов

Споры о правовом статусе апартаментов ведутся уже несколько лет. Так, в апреле прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев окончательно обозначил серьезность проблемы "нежилого" статуса апартаментов, предложив четко определить, в каких случаях апартаменты можно перевести в категорию жилых помещений. Он призвал упорядочить работу в определении статуса апартаментов с помощью совершенствования жилищного законодательства. Так как необходимо определить, как в дальнейшем будут регулироваться стройки нежилых помещений.

В сентябре 2017 года Министерство строительства и ЖКХ отреагировало на предложение премьер-министра РФ, начав работу над возможностью регистрации в апартаментах в многофункциональных центрах.

Статус жилья

А уже в декабре власти Москвы заявили о возможности присвоить статус жилья столичным апартаментам. Так, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин сказал, что столичные власти могут рассмотреть вопрос присвоения статуса жилья тем московским апартаментам, которые по условиям максимально приближены к жилым квартирам. Он пояснил, что, к примеру, апартаменты в районе гостиницы "Москва" и апартаменты в районе Митино рядом с метро - это разный уровень помещений, к которым нужен разный подход. По его мнению, нужно не только создавать возможность прописки в апартаментах, но и проработать социальные блага, которые требуются по градостроительному кодексу.

Нет социальной инфраструктуры и прописки

Как пояснил ТАСС представитель инициативной группы жителей многофункционального комплекса "Водный" (Северный округ Москвы, Кронштадтский бульвар) и владелец апартаментов Павел Ларионов, на сегодняшний день одна из главных проблем использования таких помещений - это невозможность регистрации и прописки, а также отсутствие доступа к социальной инфраструктуре.

"Проблема следующая - это отсутствие доступа к социальной инфраструктуре. Школы, детские сады, поликлиники. Кроме того, несмотря на то, что при покупке заверяли о возможности регистрации, оказалось, зарегистрироваться в апартаментах невозможно", - подчеркнул Ларионов.

Востребованность апартаментов

Управляющий партнер риэлторской и консалтинговой компании "Метриум" Мария Литинецкая соглашается с Ларионовом в части отсутствия возможности оформить постоянную регистрацию в апартаментах, но отмечает, что формат данного жилья имеет высокую востребованность среди покупателей, к примеру, в Москве.

"На протяжении последних трех лет количество сделок в сегменте апартаментов показывает положительную динамику. Согласно нашим подсчетам, в январе-мае 2018 года на первичном рынке недвижимости "старой" Москвы было зарегистрировано почти 2,4 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на покупку апартаментов, что составляет 52% от всего числа сделок с апартаментами в 2017 году. В 2017 году относительно 2016 году рост спроса составил 10%", - пояснила Литинецкая.

По ее словам, одна из причин роста спроса на апартаменты - это увеличение объема предложения. Если в начале 2017 года покупателям были доступны порядка 9 тыс. лотов в 98 комплексах, то спустя год - в начале 2018 года - уже 11 тыс. апартаментов в 120 проектах. Доля апартаментов среди всего объема предложения "старой" Москвы за последние годы практически не меняется и составляет порядка 22%.

"Учитывая уровень покупательской активности, очевидно, что апартаменты востребованы рынком и проблем с их реализацией нет. Ведь именно данный формат предлагает покупателям в Москве оптимальный баланс между расположением проекта относительно центра и его стоимостью. Кстати, расценки на этот формат ниже на 20-30%, чем у квартир. Считаю, что и в будущем спрос на апартаменты сохранит устойчивый рост благодаря своей доступности", - подчеркнула Литинецкая.