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Более 300 беженцев вернулись в Сирии за сутки в свои дома

Общество
15 июня, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 139 сирийцам, отметил также глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков

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ТАСС, 15 июня. Свыше 300 вынужденных переселенцев вернулись за минувшие сутки в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута. Об этом в пятницу сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 227 человек, в Восточную Гуту - 114 человек", - рассказал Цыганков.

По его словам, жителям Джубб-эс-Сафа провинции Алеппо, населенного пункта Эт-табия провинции Дейр-эз-Зор и населенного пункта Хиярат-Данун провинции Риф Дамаск передано 1750 продовольственных наборов, а также медикаменты и предметы первой необходимости общим весом семь тонн.

Кроме того, специалисты Центра проверили обстановку в населенном пункте Хараста-эль-Басаль. "В городе возобновлена торговля, открываются частные магазины. Органами местного самоуправления совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем организованы доставка нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды, оказание необходимой медицинской помощи, а также эвакуация тяжело больных в лечебные учреждения Дамаска", - сообщил глава Центра примирения.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 139 сирийцам, в том числе 70 детям.

Сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, успешно выполняют задачи по разминированию, отметил Цыганков. За прошедшие сутки в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна было обследовано 24 здания, обнаружено и обезврежено семь мин, два снаряда и 13 самодельных взрывных устройств. В северной части населенного пункта Сулим в провинции Хомс обнаружено и обезврежено 45 мин.

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