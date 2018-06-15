Члены ОНК Москвы посетили заключенного Романа Сущенко из списка украинского омбудсмена

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Осужденный российским судом за шпионаж гражданин Украины Роман Сущенко, которого намеревалась посетить уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова, пожаловался членам Общественной наблюдательный комиссии (ОНК) Москвы на нехватку украинских газет и задержки писем и открыток. Об этом ТАСС сообщил в пятницу ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников по итогам встречи с Сущенко в московском СИЗО "Лефортово".

"Члены ОНК в рамках проверки СИЗО "Лефортово" встретились с Романом Сущенко, которого намеревалась посетить украинский омбудсмен. Он пожаловался на то, что лишен возможности выписывать украинские газеты, причем даже русскоязычные, и намерен поднять этот вопрос в ходе встречи с украинским и российским омбудсменами, если она состоится", - сказал Мельников. По его словам, Сущенко утверждает, что за почти два проведенных в СИЗО года ему удалось лишь с ноября 2016 по март 2017 выписать одну украинскую газету, а потом ему сообщили, что подписка прекращена якобы из-за сложностей с доставкой. "При этом на другие украинские газеты ему подписаться возможности не предоставили, тоже якобы из-за проблем с доставкой", - отметил ответственный секретарь ОНК.

Еще одна жалоба Сущенко касалась задержек с отправкой и получением писем и открыток. "Сущенко также обратил внимание на задержки писем и открыток, иногда на полгода. Он также заявил, что в декабре 2017 направил поздравительные новогодние открытки президенту Украины, трем министрам и вице-спикеру парламента, но получены они не были, и судьба их неизвестна", - рассказал Мельников, добавив, что представитель администрации СИЗО по сути заявленных претензий членам комиссии пояснений не дал.

"Других серьезных жалоб от него не поступило. Он говорит, что медпомощь ему оказывается, недавно был удален зуб из-за острой боли, под анестезией, естественно, и сделали рентген, зуб спасти было невозможно. И консул Украины его регулярно навещает", - отметил Мельников.

Ранее представители украинского омбудсмена сообщали, что передали уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой список из 34 граждан, находящихся в местах лишения свободы в России, которых Денисова хотела навестить. Москалькова предложила находящейся в России Денисовой встретиться 18 июня для обсуждения возникших разногласий по программе взаимных посещений омбудсменами заключенных в РФ и на Украине.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже в России. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину Сущенко не признал.