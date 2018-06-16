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Патриарх Кирилл посетит храмы Вологодчины и главные северные монастыри

Общество
16 июня, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Также 17 июня состоится богослужение на Кремлевской площади Вологды

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 16-17 июня совершит свой первый визит в Вологодскую митрополию. Он возглавит богослужения на главных площадях Череповца и Вологды, а также посетит значимые русские северные монастыри: Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и Спасо-Прилуцкий.

"Патриарх 16 июня совершит Божественную литургию на соборной площади Череповца. В воскресенье, 17 июня, состоится богослужение на Кремлевской площади Вологды", - рассказал журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Затем патриарх посетит Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь и соборы Вологды, ознакомится с деятельностью Вологодской духовной семинарии. Запланировано и посещение Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей - жемчужин древнерусской архитектуры", - добавил он.

Также в программе визита - посещение 16 июня крупнейших промышленных предприятий области, расположенных в Череповце, и закладка нового храма на одном из них. "Группа "Фосагро" в регионах своего присутствия возрождает дореволюционную традицию строительства промышленниками и меценатами призаводских храмов", - пояснил пресс-секретарь патриарха.

Вологодская митрополия была образована в 2014 году, когда была разделена прежде огромная по площади Вологодская епархия и в одноименной области появилось еще две новых епархии - Великоустюжская и Череповецкая. На сегодняшний день в митрополии 260 приходов и 8 монастырей, за четыре года было открыто более 90 новых храмов.

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