Патриарх Кирилл посетит храмы Вологодчины и главные северные монастыри

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 16-17 июня совершит свой первый визит в Вологодскую митрополию. Он возглавит богослужения на главных площадях Череповца и Вологды, а также посетит значимые русские северные монастыри: Кирилло-Белозерский, Ферапонтов и Спасо-Прилуцкий.

"Патриарх 16 июня совершит Божественную литургию на соборной площади Череповца. В воскресенье, 17 июня, состоится богослужение на Кремлевской площади Вологды", - рассказал журналистам пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Затем патриарх посетит Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь и соборы Вологды, ознакомится с деятельностью Вологодской духовной семинарии. Запланировано и посещение Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей - жемчужин древнерусской архитектуры", - добавил он.

Также в программе визита - посещение 16 июня крупнейших промышленных предприятий области, расположенных в Череповце, и закладка нового храма на одном из них. "Группа "Фосагро" в регионах своего присутствия возрождает дореволюционную традицию строительства промышленниками и меценатами призаводских храмов", - пояснил пресс-секретарь патриарха.

Вологодская митрополия была образована в 2014 году, когда была разделена прежде огромная по площади Вологодская епархия и в одноименной области появилось еще две новых епархии - Великоустюжская и Череповецкая. На сегодняшний день в митрополии 260 приходов и 8 монастырей, за четыре года было открыто более 90 новых храмов.