Путин назвал недопустимым снижение регионами уровня выполнения задач в соцсфере

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уровень исполнения задач по социальным показателям в регионах не должен снижаться. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече в пятницу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, стенограмму которой в субботу опубликовал сайт Кремля.

"Вы знаете, на что хотел бы обратить внимание, - тот уровень, который достигнут, особенно по социальным показателям, уровень заработной платы в социальной сфере, имею в виду майские указы еще 2012 года, не должен опускаться вниз при формировании бюджетов 2018 [года] и последующих годов. Наоборот, нужно делать все для того, чтобы идти вверх", - заявил глава государства.

"Знаю, что в нескольких регионах России, к сожалению, в связи с формированием бюджетов на этот и следующие годы уже есть снижение показателей", - отметил Путин. "Этого нельзя допустить", - подчеркнул он. "Прошу вас обратить на это особое внимание," - обратился он к Кадырову.

Глава республики заверил президента в том, что "в Чечне решаются все социальные вопросы". "Выполнили майские указы и готовимся уже выполнять [базовые] индикаторы правительства России", - информировал Кадыров. "Наше правительство уже ведет свои подсчеты, предварительно уже есть цифры по социальной сфере и по другим нормативам, по дорогам - тоже на мировом уровне, тоже свои цифры есть", - отметил он.

"У нас республика спокойно развивается", - сказал Кадыров. Он признал, что есть и определенные проблемы. "И сегодня, если, как и всегда, вы поддержите нас, думаю, что в ближайшем будущем Чечня станет беспроблемным регионом", - обратился Кадыров к Путину.

Кадыров подчеркнул, что у целом "регион не такой, как сегодня говорят наши западные, мировые недруги: все плохое происходит там, в Чеченской Республике". "На самом деле самый безопасный регион - наша территория, и самая процветающая", - отметил он. "Сегодня приезжают десятки, сотни тысяч туристов. Каждый, кто приезжает - из Америки, Китая, Монголии, - они говорят, что нам по-другому рассказывают, и СМИ по-своему показывают. Совсем другая здесь жизнь - процветающая республика", - сообщил глава Чечни.

Путин отметил, что в этом - "заслуга жителей и руководства республики". "Все удается организовать так, как положено для достижения конкретного конечного результата", - считает он.