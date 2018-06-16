В лагеря Северного Кавказа поедут дети из разных регионов РФ

ТАСС, 16 июня. Сотни оздоровительных лагерей на Северном Кавказе примут детей на летний отдых. Во время каникул школьники побывают на многочисленных экскурсиях, смогут пожить в палатках и даже подняться на Эльбрус. При этом повышенное внимание уделяется безопасности - требования к ее обеспечению ужесточены, учреждения, не сумевшие в срок исправить нарушения, не допускаются к приему детей.

О том, как подготовились к лету власти регионов, насколько безопасным будет отдых и где на Кавказе стоит провести летние каникулы, в материале ТАСС.

Детский туризм и "Юнармия"

На Ставрополье будут отдыхать не только юные жители края, но и дети из других регионов России. "В этом году маршрут Ставропольского края впервые включен в проект Министерства культуры РФ по детскому туризму, к нам приедут порядка 600 детей. Они побывают на Кавказских Минеральных Водах, пройдут по лермонтовским местам", - сказала ТАСС министр культуры края Татьяна Лихачева.

Ставропольские дети тоже смогут побывать в других российских регионах. "Как к нам приедут дети, так и наши смогут побывать в интересных поездках. Если позитивное впечатление создастся у детей сейчас, то они расскажут об этих местах родителям, друзьям, став взрослыми, они приедут к нам уже со своими детьми. Так и наши дети, приехав, рассказывают взахлеб, как замечательно было в поездке", - добавила министр.

Воспитанники движения "Юнармия" Ставрополья этим летом планируют покорить самую высокую точку Европы, в каникулы будут организованы два военно-спортивных лагеря, которые посетят около сотни школьников.

"Мы планируем сделать два лагеря в горах Приэльбрусья, юнармейцы поднимут флаг "Юнармии" и Российской Федерации на Эльбрус. Военные даже выделили нашим юнармейцам во временное пользование горное снаряжение, чтобы они уже сейчас тренировались, готовились, летом они отправятся покорять вершину", - отметил начальник ставропольского регионального штаба "Юнармии" Олег Сухачев.

Попробуют на себе юнармейцы также военный быт - в прошлом году во время каникул их уже принимали военные части, опыт понравился и детям, и принимающей стороне. "В Ставрополе планируется два лагеря на базе воинских частей сухопутных войск и на базе казачьего полка. Ведутся переговоры и с другими воинскими частями, если не на их базе организовать лагерь, то с привлечением военнослужащих этих частей", - сказал Сухачев.

По данным краевого управления МЧС, в Ставропольском крае к открытию готовятся более 680 детских лагерей, в том числе пять палаточных. Один из них откроется в Минераловодском районе, где в течение трех смен более 100 ребят смогут пожить в условиях дикой природы под руководством педагогов, отправятся в походы, побывают в Архызе, поучаствуют в соревнованиях.

Профильные смены и гости из других регионов

В Карачаево-Черкесии этим летом для детей откроют свои двери более 100 летних оздоровительных учреждений, где отдохнут более 10 тыс. детей и подростков. В частности, лагеря с дневным пребыванием детей, организованные при школах, планируют принять более 6 тыс. детей. Школьники Карачаево-Черкесии также смогут отдохнуть в пяти загородных летних лагерях и одном палаточном лагере, который будет разбит в Архызском ущелье.

"Планируется отдых и оздоровление детей республики также в санаториях за пределами региона. В частности, в города Кавказских Минеральных Вод и Кабардино-Балкарии будут направлены 335 человек, на побережье Черного моря - 300 детей. Вместе с тем в детских лагерях этим летом отдохнут 300 детей-сирот и 250 детей с ограниченными возможностями здоровья", - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Как рассказали ТАСС в министерстве труда и социального развития Карачаево-Черкесии, особенностью этого года можно назвать проведение профильных смен по 10 дней на базе отдыха в Домбае. "Уже провели ее для юных волонтеров, планируются также смены для ребят, занимающихся поисковой деятельностью, спортом, художественным творчеством", - отметила представитель ведомства Мария Алакаева.

По ее словам, помимо школьников Карачаево-Черкесии, на территории республики будут отдыхать дети из других регионов. В частности, запланирована работа двух палаточных лагерей, ребят примет и оздоровительный центр "Дамхурц", подведомственный образовательному центру Пятигорска. Гостей из других регионов Юга России ждут также в оздоровительном пансионате "Азгек" в городе Теберде.

Уроки шитья, дзюдо и экскурсии

В Дагестане всеми формами отдыха планируется охватить более 13 тысяч детей и подростков. Они смогут отдохнуть в 20 санаторных учреждениях на территории республики, около 300 детей отдохнут в Кабардино-Балкарии. Кроме того, летом будут работать 68 пришкольных лагерей дневного пребывания на территории 10 муниципальных образований региона. В течение каждой смены в лагерях будут проходить спортивные, интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, кроме того, для детей будут организованы экскурсии в исторические и памятные места республики.

В Ингушетии будут работать четыре летних лагеря, в них, по информации регионального Минтруда, отдохнут за лето более 4 тыс. детей. "Еще 10 тысяч детей смогут отдохнуть в 62 лагерях дневного пребывания, которые организованы в школах республики", - рассказала ТАСС пресс-секретарь министерства труда и занятости Ингушетии Лейла Евлоева. По ее словам, ребят в детских лагерях ждут кружки, занятия спортом, танцами.

По данным регионального министерства образования, во всех детских лагерях с ребятами будут работать педагоги и воспитатели, которые организуют кружки, викторины, соревнования, пикники и экскурсии. В частности, для девочек предусмотрели уроки вышивания, лепки и бисероплетения, для мальчиков - тренировки по дзюдо и борьбе.

Неотъемлемой частью летнего отдыха станут экскурсии. "Мы ежегодно организовываем экскурсии для каждой смены ребят. Возим их к средневековым башенным комплексам, показываем храмы, как жили наши предки, возим их к водопаду Ляжги. Ребята задают вопросы, интересуются каждой мелочью - наверно, экскурсии, это самая любимая часть времяпровождения в лагере у всех детей, что к нам приезжают", - сказал ТАСС замдиректора летнего лагеря "Армхи" в Ингушетии Зураб Тумгоев.

В Кабардино-Балкарии этим летом отдохнут более 13 тыс. детей, принять их готовы 38 оздоровительных учреждений. В работу по организации летнего отдыха включился, в частности, Кабардино-Балкарский государственный университет. По словам руководителя пресс-службы вуза Михаила Сенича, университет организует образовательный лагерь "Высота" для детей и подростков из неблагополучных семей, а также спортивно-оздоровительный лагерь "Эльбрус" для студенческого актива. Кроме того, туристический клуб КБГУ запланировал несколько турпоходов с семинарами по безопасности и навигации.

В Северной Осетии летние лагеря посетят не менее 44 тыс. детей. Они смогут отдохнуть в здравницах Кавказских Минеральных Вод и Крыма. Кроме того, организация отдыха и занятости детей планируется на базе детских оздоровительных организаций, расположенных на территории республики. Также при школах республики развернутся лагеря дневного пребывания.

Меры безопасности

Принять детей в период летних каникул смогут лишь те оздоровительные учреждения, которые успешно прошли все проверки безопасности. Например, в Дагестане в первую смену будут работать лишь 20 летних лагерей из 34, подавших заявки, в остальных проводится работа по их устранению. Во всех лагерях безопасность детей будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов или частных охранных предприятий, местные органы власти обеспечат бесплатную перевозку детей к местам отдыха и обратно.

Проблемы с готовностью оздоровительных лагерей к летнему сезону возникли в Северной Осетии. В частности, вопросы вызывала пожарная безопасность 11 учреждений, в которых предусмотрено круглосуточное пребывание детей, сообщил ТАСС замначальника регионального главка МЧС по надзорной деятельности Павел Джанаев.

"Здания преимущественно деревянные, старые и не соответствуют нормам пожарной безопасности. В них отсутствует пожарная сигнализация, имеется устаревшая проводка, а источник водоснабжения находится или далеко от объектов, или вовсе отсутствует. Для решения последнего вопроса мы установим пожарные посты в двух населенных пунктах, где будут пребывать дети - в Урсдоне и Дзинаге", - сказал Джанаев.

Если нарушения устранить не удастся, эти объекты принимать детей не будут, сказал ТАСС заместитель председателя правительства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев. "Мы не можем рисковать детьми, все очень серьезно и категорично в этом вопросе", - сказал он.