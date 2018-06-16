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Омбудсмен Украины подтвердила встречу с российской коллегой 18 июня в Москве

Общество
16 июня, 14:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Стороны планируют согласовать планы встреч

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КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что в понедельник, 18 июня, намерена встретиться в Москве со своей российской коллегой Татьяной Москальковой. Об этом она заявила в субботу в эфире телеканала "112 Украина".

"Действительно, мы будем в понедельник с ней встречаться в 14:00 в ее офисе и согласовывать наши планы встреч", - сказала она.

Ранее Москалькова сообщила, что на встрече стороны планируют обсудить возникшие вопросы с посещением российских и украинских заключенных, а также согласовать программу дальнейших действий.

Омбудсмены России и Украины планировали совместно посетить 16 июня в Омске осужденного в России за подготовку к диверсии Штыбликова и составить дорожную карту взаимных посещений осужденных. Затем предполагалось, что 18 июня Москалькова в Херсоне посетит арестованного по обвинению в госизмене главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, а после 22 июня Денисова сможет увидеть в Салехарде осужденного за террористическую деятельность украинского режиссера Олега Сенцова.

Однако украинский омбудсмен вопреки договоренностям отправилась в Салехард уже 15 июня. Не попав к Сенцову, Денисова заявила, что отказывается от встречи в Омске, а переговоры с российской стороной о посещении заключенных зашли в тупик, и она "так не готова сотрудничать". В субботу Денисова заявила, что направляется в российский город Владимир, чтобы посетить отбывающего там наказание гражданина Украины Николая Карпюка.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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