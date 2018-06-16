Омбудсмен Украины сообщила, что ей не удалось попасть во Владимирский централ к Карпюку

ВЛАДИМИР, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей не удалось попасть во Владимирский централ к осужденному Николаю Карпюку, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Денисова сообщила в эфире телеканала "112 Украина", что планирует посетить Карпюка во Владимирском централе. Она заявила, что украинское посольство в РФ получило уведомление от российской стороны о несогласованности процедуры посещения Карпюка представителями украинского консульства, однако в нем не упоминалось имени омбудсмена.

Представитель УФСИН по Владимирской области сообщил Денисовой, что Карпюка при краткосрочных свиданиях может навещать любой гражданин, но рабочий день у сотрудников, которые проводят эти свидания, уже завершен. "Необходимых сил и средств для обеспечения этого уже нет. Нужно проводить учет, поднимать его [Карпюка] личное дело", - сказал он, добавив, что в следующий раз Денисова как частное лицо сможет посетить Карпюка.

Он уточнил, что омбудсмен не успела подать заявление для частного краткосрочного свидания с Карпюком, это заявление у нее будет принято позже, после чего она сможет с ним увидеться, но это произойдет не раньше следующей недели.

Денисова в свою очередь отметила, что будет пытаться попасть к Карпюку и как уполномоченный, и как частное лицо. Также она подтвердила ТАСС намерение встретиться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой 18 июня для обсуждения совместного графика посещения осужденных на территории России и Украины. "Мы договорились, что в понедельник 18 июня в 14:00 мск с ней встречаемся и наконец-то обговариваем все планы по списку, который я ей предоставила еще 9 июня", - сказала она.

По данным Следственного комитета России, Карпюк с декабря 1994 по январь 1995 года в составе банды на территории Чечни неоднократно принимал активное участие в вооруженных столкновениях с подразделениями Вооруженных сил РФ, в ходе которых были убиты не менее 30 военнослужащих и не менее 13 получили ранения различной степени тяжести. В мае 2016 года суд в Грозном признал его виновным и приговорил к тюремному заключению.

Поездка Денисовой

Это уже вторая несогласованная попытка украинского омбудсмена посетить заключенных граждан Украины в России. В пятницу, 15 июня, Денисова без согласования с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии номер восемь. Позже на своей странице в Facebook она опубликовала видеобращение, в котором заявила, что ее не удалось пройти в колонию. Между тем еще в четверг вечером стороны вели переговоры о времени посещения Сенцова, и, по свидетельству пресс-службы самой Денисовой, российская сторона была готова организовать ее поездку к нему после 22 июня.

Денисова также отказалась от запланированной первоначально на 16 июня встречи в Омске с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, заявив, что переговоры по посещению осужденных зашли в тупик. Между тем, позже Москалькова и Денисова достигли договоренности о проведении встречи в Москве 18 июня с тем, чтобы согласовать вопрос взаимных поездок в места отбывания наказаний граждан на территории Украины и РФ.