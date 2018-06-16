Главный ресторатор РФ прокомментировал инцидент с меню для иностранцев в ресторане Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ситуация, которая произошла в столичном ресторане "Генацвале" недалеко от станции метро "Спортивная", где иностранцам подавали меню со спецценами, может повлиять на репутацию Москвы. Об этом в субботу сообщил ТАСС президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИОР) Игорь Бухаров.

"Мы связались с коллегами [из ресторана "Генацвале"]. Они не члены ФРИОР, поэтому они для себя решали вопрос, повышать цены на время чемпионата мира или нет, и напечатали меню с новыми ценами. По их словам, они решили оставить старое меню, но, когда уже было очень много народу, официанты стали давать папки с новым меню, чтобы всем гостям хватило. Вообще такие ошибки с двумя меню [для иностранцев] недопустимы, они сказываются не только на реноме данного ресторана, а на реноме города Москвы, который обещал быть гостеприимным", - сказал Бухаров.

Он добавил, что в кассе ресторана невозможно технически рассчитывать клиентов по разным ценам. По его информации, расчет производился по старым ценам.

Ранее Бухаров заявлял, что все рестораны, входящие во ФРИОР, отказались от повышения цен для гостей на время чемпионата мира.

В пятницу журналист Станислав Натанзон на своей странице в Facebook сообщил, что цены в меню на английском языке в ресторане "Генацвале" в два раза выше цен на аналогичные блюда в русскоязычном меню. Он опубликовал фотографии блюда "Шапочки шампиньонов с сыром на кеци", которое в меню на русском стоит 320 рублей, в меню на английском - 640 рублей.

В пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что ведомство проверяет появившуюся в социальных сетях информацию о разных ценах.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.