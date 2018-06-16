Патриарх Кирилл надеется возродить монашескую жизнь в Ферапонтовом монастыре

ФЕРАПОНТОВО /Вологодская область/, 16 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в субботу всемирно известный Ферапонтов монастырь в Вологодской области, где сохранились фрески мастера Дионисия, и выразил надежду, что в этой обители, где сейчас располагается музей, начнет возрождаться полноценная церковная жизнь.

"Сегодня, пройдя через непростой исторический период, мы снова имеем возможность молиться у этих святынь, и дай Бог, чтобы эти места - и Ферапонтов монастырь, и Кириллов монастырь, - были не только местами притяжения людей, интересующихся искусством, но чтобы это были места интенсивного паломничества, места, где бы проливалась к Богу молитва", - сказал патриарх, обращаясь к народу с паперти храма Ферапонтова монастыря.

"Тогда посещение этого места не только будет расширять ваши культурные горизонты, но и духовно вас возвышать, обогащать теми идеалами, которыми жил наш народ и которые сформировали подлинную духовную силу нашего народа", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, каковы реальные возможности для монашеской жизни в Ферапонтовом монастыре, патриарх отметил, что к этому надо стремиться. "И я думаю, что это произойдет, несомненно. А другого пути просто нет", - сказал он ТАСС.

"Но надо это делать без усугубления каких-то конфликтов. Надеемся, что совместными усилиями вопросы взаимодействия культурных учреждений и церкви будет решаться в контексте полноценного возрождения монастырской жизни в этих местах. По крайней мере, я в это верю, буду об этом молиться и немножко работать для этого", - добавил предстоятель Русской православной церкви.

В зданиях бывшего монастыря действует музей и архиерейское подворье Вологодской митрополии, но полноценная церковная, монашеская жизнь в Феропонтовом монастыре еще не возрождена. В субботу патриарх Кирилл также посетил Кирилло-Белозерский монастырь - еще один значимый центр русского Севера. Здесь соседствует музей и монашеская община, которая насчитывает 16 насельников.

Первое паломничество в Ферапонтов монастырь

Общаясь с духовенством Вологодской епархии во время осмотра фресок Дионисия, патриарх Кирилл рассказал, как в 1969 году пытался впервые увидеть их, приплыл на теплоходе из Ленинграда и очень сложно добирался до Ферапонтова монастыря.

"Не было ни автобусов, ни иного регулярного сообщения, пришлось идти пешком или использовать какую-то попутную технику. С трепетом я подошел к храму, но он был закрыт. Я нашел музейного смотрителя и сказал, что очень хотел бы посмотреть фрески", - рассказал патриарх.

Однако увидеть шедевры Дионисия тогда не удалось. "Экскурсовод сказал мне, что не может меня пустить, потому что если откроет дверь, то туда проникнет воздух с улицы и фрески разрушатся", - отметил предстоятель Церкви.

Ферапонтов Белозерский Богородице-Рождественский монастырь на протяжении 400 лет был одним из главных духовных и культурных центров русского Севера. Здесь сохранился уникальный по чистоте и сохранности ансамбль архитектуры и стенописи, которая была выполнена Дионисием. Монастырь внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.