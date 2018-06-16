Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

Общество
16 июня, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук за сутки было обследовано 29 зданий, отметили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 300 человек вернулись за минувшие сутки в свои дома в сирийской провинции Хомс и пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщил в субботу журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 211 человек, в Восточную Гуту - 118 человек", - сказал он.

По словам Цыганкова, за сутки в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук было обследовано 29 зданий. "Обнаружено и обезврежено девять неразорвавшихся мин и артиллерийских снарядов и пять самодельных взрывных устройств, замаскированных под газовые баллоны", - проинформировал он.

Кроме того, в ходе контроля работы по восстановлению инфраструктуры в населенном пункте Кфар-Лаха (провинция Хомс) обнаружено и обезврежено четыре артиллерийских снаряда и 15 самодельных взрывных устройств, замаскированных под пластиковые ведра.

Цыганков отметил, что представители Центра по примирению враждующих сторон провели мониторинг в населенном пункте Джисрейн на юге Восточной Гуты. Там ведутся работы по восстановлению водоснабжения и канализационных систем, а также одной школы, городской больницы и хлебопекарни. До восстановления больницы в населенном пункте развернут временный медицинский пункт.

Российские врачи за сутки оказали помощь семи сирийцам, в том числе двум детям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Водитель такси заявил, что наезд на пешеходов в центре Москвы был непреднамеренным
5
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
6
ДНР: ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали американскую систему наземной разведки
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости