Более 300 беженцев вернулись в свои дома в Сирии за сутки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 300 человек вернулись за минувшие сутки в свои дома в сирийской провинции Хомс и пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом сообщил в субботу журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 211 человек, в Восточную Гуту - 118 человек", - сказал он.

По словам Цыганкова, за сутки в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук было обследовано 29 зданий. "Обнаружено и обезврежено девять неразорвавшихся мин и артиллерийских снарядов и пять самодельных взрывных устройств, замаскированных под газовые баллоны", - проинформировал он.

Кроме того, в ходе контроля работы по восстановлению инфраструктуры в населенном пункте Кфар-Лаха (провинция Хомс) обнаружено и обезврежено четыре артиллерийских снаряда и 15 самодельных взрывных устройств, замаскированных под пластиковые ведра.

Цыганков отметил, что представители Центра по примирению враждующих сторон провели мониторинг в населенном пункте Джисрейн на юге Восточной Гуты. Там ведутся работы по восстановлению водоснабжения и канализационных систем, а также одной школы, городской больницы и хлебопекарни. До восстановления больницы в населенном пункте развернут временный медицинский пункт.

Российские врачи за сутки оказали помощь семи сирийцам, в том числе двум детям.