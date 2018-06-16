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На базе медуниверситета Дагестана в Махачкале откроют Центр реабилитации

Общество
16 июня, 23:01 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 16, июня. /ТАСС

В нем будет проводиться образовательная, научная и лечебная работа

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МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Центр реабилитации будет открыт в Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс- службе вуза.

"Центр реабилитации откроют 18 мая в Дагестанском медуниверситете в рамках международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы медицинской реабилитации, спортивной медицины и санаторно-курортного лечения", - сказал представитель вуза, добавив, что он будет размещен в одном из учебных корпусов ДГМУ.

"Центр оснащен всем необходимым современным оборудованием, имеются высококвалифицированные специалисты. Здесь будет проводиться образовательная, научная и лечебная работа", - добавил собеседник агентства.

В апреле этого года в ДГМУ на базе НИИ экологической медицины открыли центр персонализированной медицины с ПЦР- лабораторией (лабораторией диагностики методом полимеразной цепной реакции). Новый центр, по словам ректора ДГМУ Сулеймана Мамаева, позволит изучать все генетические особенности, выявлять нарушения структуры гена ДНК, различные поломки и проводить множество других научных исследований.

Дагестанский государственный медицинский институт (ныне университет - прим. ТАСС) был создан в 1932 году. В нем обучаются более 5 тыс. студентов, работают более 700 преподавателей, в том числе более 60 профессоров, около 180 доцентов, более 500 докторов и кандидатов медицинских наук.

В ДГМУ пять факультетов (лечебный, стоматологический, педиатрический, фармацевтический и медико- профилактический), широкая сеть клинических баз всех профилей (более 40), а также более 75 кафедр. Ежегодно более 1,7 тыс. врачей повышают свою квалификацию на факультете усовершенствования врачей. Кроме того, в структуру университета входят НИИ экологической медицины, поликлиника, медицинский колледж, центр трудоустройства выпускников университета.

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