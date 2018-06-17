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Состояние госпитализированных с пищевым отравлением жителей якутского села улучшилось

Общество
17 июня, 6:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Замминистра здравоохранения региона отметила, что каких-либо угроз здоровью пострадавших не существует

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ТАСС, 17 июня. Более 20 жителей села Хоро Верхневилюйского района Якутии, госпитализированных в четверг с признаками пищевого отравления, поправились и готовятся к выписке. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС заместитель министра здравоохранения республики Саха (Якутия) Людмила Вербицкая.

"Состояние госпитализированных, среди которых 12 детей, ближе к удовлетворительному. Они прошли обследование и на сегодня каких-либо угроз здоровью не существует. Люди готовятся к выписке", - сказала она.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, восемь человек, обратившихся к медикам, связывают отравление с банкетом на школьном выпускном, который прошел 10 июня. "Остальные заболевшие в более поздние сроки употребляли остатки готовых блюд с банкета, которые разобрали по домам. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается", - сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

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