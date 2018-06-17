Два отделения онкологии откроются на Ставрополье в 2018 году

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют открыть два отделения онкологии в районных медицинских учреждениях в 2018 году, еще одно откроется в 2019 году. В этих отделениях пациенты смогут продолжать лечение после получения помощи в крупных онкологических центрах края, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.

"В Ставропольском крае уже открыты 24 кабинета первичной онкологической помощи, теперь мы будем открывать онкологические отделения, чтобы приблизить оказание необходимой помощи к жителям края. Мы планируем создать три отделения в межмуниципальных центрах. На сегодняшний день прорабатываются вопросы организации этих отделений и финансирование. Планируем до конца года открыть два отделения и третье - в следующем году", - сказал он.

Как сообщалось, в 2018 году в регионе завершилось создание сети первичной онкологической помощи. "Естественно, высокотехнологичную медицинскую помощь оказывать будут на базе наших главных учреждений [в сфере онкологии] в Ставрополе и Пятигорске, но продолжение лечения по назначению, которые будут даны, пациенты смогут проводить по месту жительства в тех отделениях, которые мы планируем открыть и наблюдаться в тех кабинетах, которые у нас уже открыты", - пояснил министр.

Как сообщалось, после открытия кабинетов первичной диагностики и помощи пациентам на Ставрополье увеличилось число онкозаболеваний, выявленных на ранних стадиях. Смертность от онкозаболеваний в 2017 году в регионе снизилась на 10% по сравнению с 2016 годом.