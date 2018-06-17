Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин открыл новую мечеть в Солнечногорске

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мечеть "Нурулла - Свет Аллаха" открылась в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье первый зампредседателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

"Сегодня духовный лидер мусульман России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин торжественно открыл (мечеть в Солнечногорске - прим. ТАСС) и дал свое благословение на активную созидательную работу с мусульманской общиной Подмосковья", - сказал он.

Аббясов отметил, что открытие приурочено к светлому празднику Ураза-байрам.

Общая площадь мечети равна почти 400 кв. м, одновременно посещать мечеть смогут до 450 человек. На первом этаже располагается один большой зал, в подвальном помещении находятся еще две молельные комнаты. Это восьмая мечеть в Подмосковье.

Рядом с основным зданием возвели отдельный молельный дом, куда могут приходить женщины. Также в нем разместилась медресе (воскресная школа). В рамках открытия мечети будет представлена уникальная фотовыставка "Ислам в России".

Ураза-байрам - один из главных мусульманских праздников. Он завершает месяц Рамадан, в течение которого мусульмане держат пост - в дневное время отказываются от еды, питья и развлечений. В праздник Ураза-байрам утром проводятся коллективные праздничные намазы, принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки, угощать соседей сладостями.