Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин открыл новую мечеть в Солнечногорске

Общество
17 июня, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Открытие приурочено к празднику Ураза-байрам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мечеть "Нурулла - Свет Аллаха" открылась в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье первый зампредседателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов.

"Сегодня духовный лидер мусульман России Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин торжественно открыл (мечеть в Солнечногорске - прим. ТАСС) и дал свое благословение на активную созидательную работу с мусульманской общиной Подмосковья", - сказал он.

Аббясов отметил, что открытие приурочено к светлому празднику Ураза-байрам.

Общая площадь мечети равна почти 400 кв. м, одновременно посещать мечеть смогут до 450 человек. На первом этаже располагается один большой зал, в подвальном помещении находятся еще две молельные комнаты. Это восьмая мечеть в Подмосковье.

Рядом с основным зданием возвели отдельный молельный дом, куда могут приходить женщины. Также в нем разместилась медресе (воскресная школа). В рамках открытия мечети будет представлена уникальная фотовыставка "Ислам в России".

Ураза-байрам - один из главных мусульманских праздников. Он завершает месяц Рамадан, в течение которого мусульмане держат пост - в дневное время отказываются от еды, питья и развлечений. В праздник Ураза-байрам утром проводятся коллективные праздничные намазы, принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки, угощать соседей сладостями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гайнутдин, Равиль Исмагилович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Bild: ХСС предъявит Меркель ультиматум по вопросу противодействия нелегальной миграции
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
4
Поисковая экспедиция обнаружила миноносец "Новик", затонувший в Финском заливе в 1941 году
5
Голикова: правительство готовит меры по "обелению" экономики
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости