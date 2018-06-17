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В Сирии за сутки обезврежены девять мин и снарядов

Общество
17 июня, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Представители Центра по примирению враждующих сторон также провели встречу с главой администрации населенного пункта Айн-Терма

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Девять неразорвавшихся мин и артиллерийских снарядов, а также 12 самодельных взрывных устройств были обезврежены за сутки в населенных пунктах Сирии. Об этом в воскресенье сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, всего за сутки было проверено 28 зданий. "Обнаружено и обезврежено девять неразорвавшихся мин и артиллерийских снарядов и 12 самодельных взрывных устройств, замаскированных под бытовые предметы", - заявил Цыганков.

Генерал-майор сообщил, что представители Центра по примирению враждующих сторон провели встречу с главой администрации населенного пункта Айн-Терма (Восточная Гута). Он добавил, что в городе ведутся работы по восстановлению больницы, двух школ и хлебопекарни, в его районах возобновлено водоснабжение.

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