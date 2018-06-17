МЧС предупредило об опасном подъеме воды в реке Кубань в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Кубань, которая протекает через весь Краснодарский край, может подняться до опасных отметок из-за паводковой воды, идущей из Ставропольского края, сообщается в воскресенье на сайте регионального ГУ МЧС.

"Ночью 17 июня и до конца суток 18 июня в результате продвижения паводочной волны на реке Кубань в Краснодарском крае ожидается подъем уровней воды местами с достижением опасных отметок и выше их", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи в ведомстве рекомендуют соблюдать требования безопасности.

Ранее экстренное предупреждение о возможном подъеме воды в реке Кубань и подтоплении низменных участков распространило ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, который находится выше по течению Кубани. По данным ставропольского Гидрометцентра, из-за дождей в воскресенье и понедельник на реке Кубань ожидается подъем уровня воды местами с достижением опасной отметки.