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На Сахалине выявили ВИЧ-инфицированного во время акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция"

Общество
18 июня, 6:18 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 18, июня. /ТАСС

Всего с жителями региона работали около 30 волонтеров

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Семьсот жителей Сахалинской области обследовали на Сахалине во время всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция". У одного из них был диагностирован ВИЧ, сообщила в понедельник, подводя итоги акции, главврач Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Ломакина.

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"Акция на Сахалине стартовала в пятницу. За несколько дней специалисты посетили четыре города - Южно-Сахалинск, Холмск, Корсаков, Поронайск. Любой желающий мог сдать кровь на определение наличия инфекции. За время акции удалось обследовать около 700 жителей области, у одного сахалинца выявлен ВИЧ-положительный статус", - сказала Ломакина.

Она отметила, что помимо того, что в ходе акции удалось обследовать большое количество людей, специалисты СПИД-центра получили огромный опыт работы на масштабных мероприятиях. С жителями работали около 30 волонтеров, большую помощь оказало министерство здравоохранения РФ и региона. В проведение акции включились и администрации районов.

Сахалин стал вторым регионом после Камчатки, принявшим участие в третьей всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ. Завершится акция 7 ноября в Калининграде.

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