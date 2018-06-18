Гроза и сильный ветер до 17 м/с ожидаются в Москве 19 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в столичном регионе во вторник, 19 июня. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Во вторник в Москве пройдут дожди, в отдельных районах будут грозы и ветер с порывами до 12-17 м/с. Небольшие осадки также ожидаются в среду и пятницу", - сообщила собеседница агентства.

В ближайшие несколько дней погода в столице будет комфортной, добавила Макарова. Понедельник, 18 июня, день будет жарким, температура воздуха поднимется до 26-28 градусов. В ночь на вторник будет 15-17 градусов тепла. 19 июня в Москве ожидается температура до плюс 23-25 градусов, а в среду, 20 июня, воздух прогреется до 22-24 градусов.