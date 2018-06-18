Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гроза и сильный ветер до 17 м/с ожидаются в Москве 19 июня

Общество
18 июня, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Как сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, в среду и пятницу в столице также возможны небольшие осадки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в столичном регионе во вторник, 19 июня. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Во вторник в Москве пройдут дожди, в отдельных районах будут грозы и ветер с порывами до 12-17 м/с. Небольшие осадки также ожидаются в среду и пятницу", - сообщила собеседница агентства.

В ближайшие несколько дней погода в столице будет комфортной, добавила Макарова. Понедельник, 18 июня, день будет жарким, температура воздуха поднимется до 26-28 градусов. В ночь на вторник будет 15-17 градусов тепла. 19 июня в Москве ожидается температура до плюс 23-25 градусов, а в среду, 20 июня, воздух прогреется до 22-24 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2"
2
Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя
3
Голикова сообщила о планах правительства отказаться от "балльной" пенсионной системы
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
6
Киев обратился в апелляционный суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража
7
"Железо с мозгами": какое оружие России умеет "думать"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости