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Российский и украинский омбудсмены проводят встречу в Москве

Общество
18 июня, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Стороны обсудят план взаимных поездок к осужденным

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченные по правам человека России и Украины встречаются в понедельник в Москве, чтобы обсудить план взаимных поездок к осужденным, отбывающим наказание на территории двух стран. Встреча Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой проходит в офисе российского омбудсмена. До последнего момента она оставалась под вопросом, поскольку украинский представитель в назначенное время поехала не на встречу, а в СИЗО "Лефортово", где содержится Роман Сущенко, но допущена к нему не была. В результате встреча с Москальковой задержалась примерно на час.

Украинский омбудсмен приехала в Россию еще на прошлой неделе, однако с тех пор уже несколько раз нарушила договоренности о встрече и первых посещениях осужденных. Денисова по собственной инициативе сначала отправилась в Салехард, где отбывает наказание Олег Сенцов, затем во Владимир, где содержится Николай Карпюк, и в понедельник - в "Лефортово" к Роману Сущенко.

В результате оказалась сорванной встреча с Москальковой, которая первоначально должна была состояться в Омске в минувшую субботу. В итоге Москалькова не смогла отправиться на Украину, чтобы посетить в Херсоне главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В сложившихся условиях российский омбудсмен предложила своей украинской коллеге встретиться в понедельник в 14:00 в Москве, и та дала свое согласие, но в назначенное время так и не явилась.

Президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

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Задержание в Киеве главреда "РИА Новости Украина"
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Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
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