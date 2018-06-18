Адвокат: суд будет искать ответчиков по иску Дерипаски

УСТЬ-ЛАБИНСК /Краснодарский край/, 18 июня. /ТАСС/. Суд направит дополнительные извещения родным Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), которые являются ответчиками по иску бизнесмена Олега Дерипаски, поданного из-за разглашения данных о его частной жизни, а также будет разыскивать их через официальных представителей по всем известным суду адресам, сообщил ТАСС в понедельник адвокат истца Алексей Мельников.

Ранее сообщалось, что 18 июня должно было состояться первое слушание по существу иска, однако из-за неявки ответчиков оно перенесено на 9 июля.

"Всюду будут отправлять: по белорусским адресам Вашукевич, есть два адреса Кириллова, через родственников, через органы внутренних дел, чтобы не осталось сомнений, что они извещены. Кроме того, по крайней мере у Кириллова есть представитель, адвокат. <...> 9 июля будет рассмотрение по существу, возможно, будет и решение", - сказал Мельников.

Адвокат добавил, что истец не отказывается от своих претензий, по-прежнему требуя от Вашукевич и Кириллова по 1 млн рублей.

Дерипаска 9 февраля подал иск против Кириллова и Вашукевич в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся его личной жизни. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также сделанных тайно аудиозаписях его разговоров, раскрывающих детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации. Дерипаска требует с ответчиков 2 млн рублей (по 1 млн с Кириллова и Вашукевич).

Кроме того, по ходатайству истца суд заблокировал доступ к персональным данным Дерипаски до момента разрешения спора. Из-за жалоб, поступивших от ресурсов, страницы которых содержали послужившую поводом для подачи иска информацию и были заблокированы, суд приостановил работу по делу. На время рассмотрения жалоб материалы дела были переданы в Краснодарский краевой суд, работа по нему была приостановлена. В конце марта краевой суд отказался удовлетворить жалобы, дело вернулось в Усть-Лабинск.