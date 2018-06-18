В Ижевске захоронили останки бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

ИЖЕВСК, 18 июня. /ТАСС/. Останки воздушного стрелка Александра Осинцева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, с почестями захоронили на воинском мемориале Северного кладбища в Ижевске. Об этом сообщили в понедельник в информационно-аналитическом управлении администрации города.

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"Накануне Дня памяти и скорби на воинском мемориале Северного кладбища состоялась торжественная церемония захоронения останков уроженца Ижевска, воздушного стрелка, члена экипажа самолета ДБ-3А, старшего сержанта Александра Осинцева, погибшего в августе 1941 года в Новгородской области", - говорится в сообщении.

Памятное мероприятие началось с отпевания погибшего воина в храме святых царственных мучеников. В гражданской панихиде у воинского мемориала приняли участие депутаты, представители администрации Ижевска и Холмского муниципального района Новгородской области, ветераны, труженики тыла, представители поисковых отрядов, кадеты, родственники погибшего бойца.

Прах Александра Осинцева был погребен под звуки гимна России и залпы воинского салюта. Памятное мероприятие завершилось минутой молчания, возложением цветов к памятнику умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны и кадетским парадом.

В мае останки Осинцева, уроженца Ижевска, погибшего в годы Великой Отечественной войны в сбитом бомбардировщике, привезли на родину в Удмуртию. Они были найдены поисковым отрядом "Пирамида" города Холма Новгородской области и опознаны по документам. Бомбардировщик ДБ-3А из состава 22-го дальнего бомбардировочного авиаполка, в котором служил Осинцев, был сбит во время боевого вылета 7 августа 1941 года и затонул в Рдейском болоте Холмского района. Около двух лет добровольцы вели поиски самолета и провели операцию по извлечению обломков из болота.