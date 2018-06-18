Москалькова предложила украинскому омбудсмену меморандум о взаимных посещениях заключенных

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила украинскому омбудсмену обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и на Украине.

"Мы подготовили проект меморандума, который будем детально обсуждать, и там заложили принцип взаимности, паритетности, исходя из этих особенностей двух гражданств", - сказала Москалькова в ходе переговоров. Речь, в частности, идет о так называемых лицах с неурегулированным статусом, то есть гражданах Украины, которых Россия считает своими гражданами, и гражданах России, которых Украина рассматривает как своих. Такие граждане не могут получать консульской помощи в случае уголовного преследования. Кроме того, Москалькова отметила, что дорожная карта взаимных посещений должна быть неотъемлемой частью предложенного меморандума.

Со своей стороны уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова высказалась за то, чтобы наделить консулов Украины и России правом посещения заключенных с неурегулированным статусом. "У нас есть граждане просто Украины, есть граждане Российской Федерации, и есть те, кого мы считаем гражданами с неурегулированным статусом. Поэтому принято решение предоставлять в отдельных случаях такое право", - пообещала Денисова.

Москалькова приветствовала эту инициативу, заявив, что омбудсмены могли бы подготовить такое предложение для глав государств. "Мы можем сформировать пакет предложений для президентов и выйти на заключение соглашения, касающегося этой категории лиц с неурегулированным статусом. Это, конечно, будет очень важный шаг вперед", - отметила российский омбудсмен.

В настоящее время встреча Денисовой и Москальковой идет за закрытыми дверями.