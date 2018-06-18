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Имена погибших в годы Великой Отечественной войны зачитают в ходе акции "Поверка павших"

Общество
18 июня, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Акция состоится в День памяти и скорби

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) 22 июня проведет Всероссийскую мемориальную акцию "Поверка павших". В День памяти и скорби в 71 регионе страны будут зачитаны имена бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, чью судьбу и место захоронения удалось недавно установить, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе РВИО.

"В список из 18 000 фамилий вошли имена солдат и офицеров, которые числились пропавшими без вести, а также погибшими (но их место захоронения не было известно). В День памяти и скорби фамилии героев будут зачитаны в их родных селах и городах", - сообщили в пресс-службе.

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Информация о защитниках Отечества, захороненных как неизвестные солдаты, была собрана благодаря работе с рассекреченными и оцифрованными военными архивами. Списки героев сформированы волонтерами проекта "Возвращенные имена".

"В разработке методики архивного поиска оказали содействие эксперты научного отдела Российского военно-исторического общества. В ходе исследований были установлены имена, места призыва, гибели и захоронения бойцов, в 28 из 71 регионов удалось найти их родственников. Эти семьи долгие годы безуспешно пытались установить судьбу своих предков. Работа по поиску родственников продолжится", - подчеркнули в РВИО.

В Москве "Поверка павших" пройдет в Музее Победы на Поклонной горе, добавили в пресс-службе.

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. 

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