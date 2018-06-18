СМИ: в Афганистане женщина впервые сфотографировалась с талибами с непокрытой головой

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Афганский фотограф Фарзана Вахиди стала первой женщиной, отважившейся сфотографироваться с бойцами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) без хиджаба, сообщил телеканал Al Arabiya.

Историческое во многих смыслах селфи было сделано во время торжеств по случаю праздника разговения (Ид аль-Фитр), венчающего священный для мусульман месяц поста Рамадан. На этот период правительство Афганистана пришло к соглашению с талибами о прекращении огня, что стало беспрецедентным шагом с момента свержения режима экстремистов в 2001 году.

На фото 34-летняя Фарзана Вахиди с непокрытой головой и в европейской одежде запечатлена в компании моджахедов во время праздничных шествий в столице Афганистана.

Вахиди родилась в Кандагаре в 1984 году. Вопреки запрету талибов на обучение для девочек продолжала получать образование нелегально. Позднее прошла курс фотожурналистики и в 2004 году начала профессиональную карьеру в агентстве AFP, став первой афганской женщиной-фотожурналистом.

В 2012 году имя Вахиди было включено в список 100 самых успешных женщин Афганистана по версии крупнейшего медиахолдинга страны MOBY Group. В настоящее время она сотрудничает с AP, Sunday Times, The Guardian, Le Monde. Ее снимки публикуются в ведущих печатных изданиях мира. Афганский фотограф провела десятки выставок в Афганистане, Канаде, Германии, Италии, США, Индии, Пакистане, Женеве и КНР.

В период правления движения "Талибан" (1996-2001 годы) женщины в Афганистане были обязаны неукоснительно соблюдать строгий дресс-код, нарушительниц жестоко наказывали. В частности, запрещалось носить яркую и подчеркивающую формы одежду, украшения, наносить макияж. Обязательным элементом одежды считался хиджаб, а в идеале бурка (халат с плотной сеткой, закрывающей лицо). Спустя годы и со сменой власти запреты в городах постепенно сходят на нет, но в подконтрольных талибам районах, особенно в сельской местности, они сохраняются.