Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Афганистане женщина впервые сфотографировалась с талибами с непокрытой головой

Общество
18 июня, 17:27 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Снимок-селфи сделала афганский фотограф Фарзана Вахиди

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Афганский фотограф Фарзана Вахиди стала первой женщиной, отважившейся сфотографироваться с бойцами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) без хиджаба, сообщил телеканал Al Arabiya.

Историческое во многих смыслах селфи было сделано во время торжеств по случаю праздника разговения (Ид аль-Фитр), венчающего священный для мусульман месяц поста Рамадан. На этот период правительство Афганистана пришло к соглашению с талибами о прекращении огня, что стало беспрецедентным шагом с момента свержения режима экстремистов в 2001 году.

На фото 34-летняя Фарзана Вахиди с непокрытой головой и в европейской одежде запечатлена в компании моджахедов во время праздничных шествий в столице Афганистана.

Вахиди родилась в Кандагаре в 1984 году. Вопреки запрету талибов на обучение для девочек продолжала получать образование нелегально. Позднее прошла курс фотожурналистики и в 2004 году начала профессиональную карьеру в агентстве AFP, став первой афганской женщиной-фотожурналистом.

В 2012 году имя Вахиди было включено в список 100 самых успешных женщин Афганистана по версии крупнейшего медиахолдинга страны MOBY Group. В настоящее время она сотрудничает с AP, Sunday Times, The Guardian, Le Monde. Ее снимки публикуются в ведущих печатных изданиях мира. Афганский фотограф провела десятки выставок в Афганистане, Канаде, Германии, Италии, США, Индии, Пакистане, Женеве и КНР.

В период правления движения "Талибан" (1996-2001 годы) женщины в Афганистане были обязаны неукоснительно соблюдать строгий дресс-код, нарушительниц жестоко наказывали. В частности, запрещалось носить яркую и подчеркивающую формы одежду, украшения, наносить макияж. Обязательным элементом одежды считался хиджаб, а в идеале бурка (халат с плотной сеткой, закрывающей лицо). Спустя годы и со сменой власти запреты в городах постепенно сходят на нет, но в подконтрольных талибам районах, особенно в сельской местности, они сохраняются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Санкции ЕС в отношении Крыма. Досье
6
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
7
Въехавшего в группу пешеходов в центре Москвы таксиста арестовали на два месяца
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости