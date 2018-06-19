Премьер Испании подтвердил намерение властей перенести останки Франко из Долины павших

МАДРИД, 19 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании социалист Педро Санчес подтвердил, что новый кабинет министров намерен перенести останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из гробницы в монументальном комплексе Долина павших близ Мадрида. Соответствующее заявление премьер сделал в понедельник вечером в интервью телекомпании Television Espanola.

"Правительство должно руководить с [поддержкой] парламента, который в 2017 году четко сказал, что нужно эксгумировать останки Франко, - сказал Санчес. - Это не открытие ран, а их заживление". Санчес призвал все парламентские партии, в том числе консервативную Народную партию (НП), "уважать решение, которое правительство Испании, конечно, примет".

Он не стал уточнять, когда подобный шаг может быть предпринят. Предыдущее правительство Мариано Рахоя (НП) отказалось переносить захоронение Франко, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял ее в мае прошлого года по инициативе социалистов.

В понедельник о планах правительства перенести останки Франко сообщило агентство Reuters со ссылкой на Оскара Пуэнте, одного из руководителей Испанской социалистической рабочей партии, входящего в ближайшее окружение Санчеса.

Ранее активисты уже призывали правительство Испании превратить расположенный в 40 км от Мадрида комплекс в центр памяти жертв франкизма. Это предусматривало перемещение из расположенного там собора останков Франко и Хосе Антонио Примо де Риверы (1903-1936) - основателя правой политической партии Испанская фаланга, которая являлась правящей при франкистском режиме.

Франко находился во главе Испании с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу его самого как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.