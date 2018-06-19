Отопительный сезон завершился в Нарьян-Маре

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Отопительный сезон завершился во вторник в Нарьян-Маре, что на две недели раньше, чем в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

"Со вторника 19 июня в Нарьян-Маре прекращается подача тепла в многоквартирные дома и учреждениях. Соответствующее постановление подписано в мэрии города", - говорится в сообщении.

По данным Севгидромета, в НАО установилась достаточно теплая погода. На большей территории региона ночью температура воздуха плюс 5-10 градусов, днем 17-22 градуса.

Ремонтные работы на городских теплосетях уже начались и в течение лета будут проведены в 18 котельных, на теплотрассах и сетях водоотведения. Теплоснабжение должно быть восстановлено к 28 августа.

В 2017 году отопительный сезон в Нарьян-Маре завершился третьего июля.