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Житель Индии прошел 1350 км ради встречи с премьер-министром

Общество
19 июня, 18:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, июня. /ТАСС

Три года назад Нарендра Моди дал обещание провести реновацию больницы в Одише

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Житель индийского штата Одиша Муктикант Бисвал прошел 1350 км до столицы Дели для того, чтобы напомнить премьер-министру Индии Нарендре Моди о "невыполненном обещании", сообщила Би-би-си.

"Не знаю, примет ли меня премьер-министр. Если он откажется встретиться со мной, я объявлю голодовку", - обещал Бисвал.

Три года назад Моди дал обещание провести реновацию больницы в Одише, однако до сих пор этого не было сделано. Жители жалуются на плохое качество медицинского обслуживания и отсутствие современного медицинского оборудования.

По пути в столицу марафонец заболел и попал в больницу в городе Агра, но оставался там недолго. Сейчас он уже подходит к Дели. Премьер-министр пока никак не отреагировал на приглашение к встрече.

Между тем, находящаяся в оппозиции партия Индийский национальный Конгресс уже обязалась отремонтировать больницу в Одише и тем самым выполнить обещание, которое дал Моди.

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