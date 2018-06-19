Житель Индии прошел 1350 км ради встречи с премьер-министром

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Житель индийского штата Одиша Муктикант Бисвал прошел 1350 км до столицы Дели для того, чтобы напомнить премьер-министру Индии Нарендре Моди о "невыполненном обещании", сообщила Би-би-си.

"Не знаю, примет ли меня премьер-министр. Если он откажется встретиться со мной, я объявлю голодовку", - обещал Бисвал.

Три года назад Моди дал обещание провести реновацию больницы в Одише, однако до сих пор этого не было сделано. Жители жалуются на плохое качество медицинского обслуживания и отсутствие современного медицинского оборудования.

По пути в столицу марафонец заболел и попал в больницу в городе Агра, но оставался там недолго. Сейчас он уже подходит к Дели. Премьер-министр пока никак не отреагировал на приглашение к встрече.

Между тем, находящаяся в оппозиции партия Индийский национальный Конгресс уже обязалась отремонтировать больницу в Одише и тем самым выполнить обещание, которое дал Моди.