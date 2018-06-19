Летний институт для представителей Православной церкви в Америке откроется в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Настоятели соборов, протоиереи, профессора семинарий поместной Православной церкви в Америке (ПЦА) примут участие в работе Летнего института, который начнет свою работу 22 июня в Москве, сообщает в понедельник пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры, которая является организатором проекта.

"Для слушателей Летнего института организованы лекции и выступления церковных и светских экспертов. В ходе работы института представители Православной церкви в Америке встретятся с ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры, председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Иларионом, руководителем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. Кроме того, гости посетят Синодальный отдел по катехизации и Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению", - говорится в сообщении.

В программе Летнего института запланировано проведение экскурсий по Черниговскому подворью, Свято-Данилову, Сретенскому и Донскому монастырям, Марфо-Мариинской обители сестер милосердия. Священнослужители также ознакомятся с жизнью Троице-Сергиевой Лавры, Московской духовной академии, мемориального комплекса им. протоиерея Александра Меня. Организует проект Общецерковная аспирантура и докторантура.

"В ходе визита гости посетят ряд высших православных духовных заведений - Общецерковную аспирантуру и докторантуру им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Московскую духовную академию, Сретенскую духовную семинарию, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет", - отметили в пресс-службе.

Летний институт для представителей Православной церкви в Америке продлится до 29 июня.

В ходе встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска в феврале 2016 года в Гаване был инициирован информационный обмен между Русской православной церковью и Римско-католической церковью. Такая форма получила название "летние институты". Иностранные представители посещают Россию и знакомятся с ее культурным наследием, Русской церковью, гостям читают лекции, проводят экскурсии. В последние годы, помимо Римско-католической, Россию посещают представители и других Церквей.