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Панно с изображением Георгия Победоносца в технике граффити украсило улицу в Тамбове

Общество
19 июня, 15:58 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 19, июня. /ТАСС

Его создавали около трех недель художники-монументалисты из Москвы

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ТАМБОВ, 19 июня. /ТАСС/. Граффити с изображением христианского святого Георгия Победоносца изобразили на торце пятиэтажного дома на улице Комиссара Московского в Тамбове. Открытие панно пройдет 24 июня, а инициатором его создания стал отец министра культуры РФ Ростислав Мединский, сообщил ТАСС директор музейно-выставочного центра Тамбовской области Игорь Николаев.

"Инициатор - Ростислав Игнатьевич Мединский - отец министра культуры, советник председателя Российского военно-исторического общества. Когда мы открывали в Тамбове памятник герою Советского Союза комиссару Московскому, то разговорились и обратили внимание на то, что памятник стоит у торца стены, которая не несет никакой эстетической и смысловой нагрузки, тогда возникла идея, и он не просто помог нам, а взялся за ее реализацию", - сказал он.

По словам Николаева, высота панно - около 15 метров, картину на улице Комиссара Московского создавали около трех недель художники-монументалисты из Москвы.

"Место для размещения панно наполнено военно-историческим содержанием. Слева от него - храм Георгия Победоносца, справа - воинская часть, внизу - памятник доблестному офицеру Отечества", - добавил директор музейно-выставочного центра.

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