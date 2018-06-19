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Омбудсмен попросила прокуратуру проверить жалобу на качество медпомощи в лагере Петербурга

Общество
19 июня, 17:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, июня. /ТАСС

К уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась мать подростка, отдыхающего в лагере "Маяк", сообщив, что ее сыну при высокой температуре сделали укол против его воли

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить жалобу на качество оказания медицинских услуг в детском лагере "Маяк" в поселке Молодежное Курортного района города. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Уполномоченный по правам ребенка направила обращение в прокуратуру по поводу оказания медицинских услуг [подростку в лагере "Маяк"]. Прокуратура должна установить, правильно она оказана или нет. <…>. Это мы и хотим выяснить", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, мать ребенка сообщила, что ее сыну при высокой температуре сделали укол против его воли. При этом ребенка не госпитализировали и не поместили в изолятор. Как пояснил врач лагеря, это произошло из-за того, что мама отказалась от помещения ребенка в больницу.

В этом году в Петербурге уже проводили проверки, связанные с детским отдыхом. В начале июня прокуратура внесла представление гендиректору транспортной компании "Интербас" из-за задержки перевозки детей из Петербурга в летний лагерь в поселке Лосево Ленинградской области и потребовала привлечь виновных людей к дисциплинарной ответственности. Задержка с отправкой 275 детей в лагерь произошла в начале лета, в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказывали, что за несколько минут до отправления автобусов сотрудники ДПС запретили передвижение колонны, сославшись на неправильно оформленные документы.

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