Новгородские власти намерены к 2020 году увеличить турпоток в два раза

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Власти Новгородской области намерены к 2020 году увеличить туристический поток в регион в два раза и достичь показателя 900 тыс. посетителей в год. Об этом во вторник ТАСС сообщил министр инвестиционной политики Новгородской области Владимир Куимов.

"В прошлом году у нас был показатель 402 тыс. размещенных туристов, то есть это те, кто остается ночевать хотя бы на одни сутки. И около 1,3 млн людей посетили музейные объекты, экскурсии. Наша задача к 2020 году увеличить количество размещенных туристов до 900 тыс., то есть в два раза", - сказал Куимов.

Он отметил, что в июне в регионе начала работать туристическая скидочная карта гостя, которая помимо бонусов туристам дает властям возможность проанализировать статистику наиболее посещаемых мест и улучшить инфраструктуру. Министр добавил, что для привлечения туристов будут оборудованы новые информационные центры на федеральной трассе.

"Мы нашли спонсоров, которые поддержат наши инфраструктурные решения - это туристско-информационные центры, которые мы построим по трассе М-10, всего их должно быть четыре - со стороны Тверской и Ленинградской области и в Окуловке и Чудово, где останавливается "Сапсан", - пояснил Куимов. Он также отметил, что перед министерством стоит задача разработать недельные туристические автомобильные маршруты по области и пешеходные по Великому Новгороду.

"Это будет брошюра, которая потом перейдет в онлайн. У нас в Великом Новгороде есть улица X века, есть уникальные точки, где нашли первую берестяную грамоту, есть военная история, есть памятники ЮНЕСКО, которые расположены за пределами Кремля, которые человек не успеет посмотреть в рамках автобусной экскурсии. Над этим мы тоже будем работать", - рассказал Куимов.

Как он добавил, министерство будет разрабатывать информационный туристский портал Новгородской области и аналогичную версию приложения для мобильных устройств. В мае был представлен новый туристический бренд региона, и, по словам Куимова, готовится опытная партия сувенирной продукции под новым брендом.